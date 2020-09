Sky – Messi, il tormentone va verso la conclusione: rimarrà al Barcellona per la prossima stagione

E’ il calciatore più discusso di questo mercato. Il futuro di Lionel Messi è diventato un vero e proprio tormentone ed ora potrebbe finalmente vedere una fine. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky, il fenomeno argentino con ogni probabilità rimarrà al Barcellona.

I catalani, infatti, non hanno mai mollato di fronte ad un caso che era anche diventato difficile da gestire. Negli incontri avuti con il papà del calciatore, il club è rimasto molto fermo sulle sue decisioni: o la clausola o resta. L’Inter ci aveva pensato, ma per il momento non è una trattativa possibile. Qualora si libererà a costo zero, allora potrebbero aprirsi degli spiragli per un suo trasferimento all’estero.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<