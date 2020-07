Sky – Sanchez, il Manchester United dice no al prolungamento del prestito! Si tratta per il riscatto definitivo

E’ uno degli uomini più discussi in questo momento in casa Inter e di lui si parla soprattutto in chiave mercato. Alexis Sanchez ha scalato le gerarchie di Antonio Conte, dimostrando di essere una pedina fondamentale quando è nelle migliori condizioni fisiche. Marotta è al lavoro da diverse settimane ormai per prolungare il suo prestito fino al termine dell’Europa League, in attesa di studiare la mossa decisiva per il suo riscatto.

In questo senso arrivano notizie importanti. Secondo quanto riportato da Sky, il Manchester United avrebbe detto no alla proposta dell’Inter di estendere il suo prestito. Il club inglese vuole cedere il cileno solo a titolo definito, chiudendo ad ogni possibilità di prestito a Milano. Il calciatore rimarrà quindi a disposizione di Conte fino alla gara contro il Getafe. Le società, però, in queste ore stanno comunque trattando, perché i nerazzurri vogliono Sanchez e l’attaccante vuole rimanere all’Inter anche per la prossima stagione.

