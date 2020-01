Sky – Scambio Vecino-Allan solo un’idea, nessuna possibilità di riuscita dell’affare

E’ stata un’idea di mercato durata però davvero solo una notte: lo scambio messo in piedi tra Matias Vecino ed Allan tra Inter e Napoli rimarrà – appunto – soltanto un’idea. Nonostante la notizia ieri sera sia rimbalzata ovunque, al momento non ci sono possibilità concrete che l’operazione vada in porto.

Secondo Luca Marchetti di Sky Sport infatti, i cartellini dei due giocatori hanno un valore totalmente diverso, con il centrocampista partenopeo che solo un anno fa si avvicinava ai 100 milioni di euro. Vecino, inoltre, è intenzionato a lasciare Milano dopo alcuni diverbi con Antonio Conte ma solo per una squadra estera. L’Everton di Carlo Ancelotti si era fatto sotto prepotentemente, lo scambio con il Napoli dunque ha lo 0% di possibilità di riuscita.



