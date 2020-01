Sky – Scendono le chance per Slimani, si pensa anche a Zaza

L’Inter vuole prendere in questo ultimo giorno di mercato un attaccante. La volontà c’è ma i tempi sono molto ristretti: il calciomercato infatti terminerà oggi alle ore 20:00. Se per il capitolo Giroud sembra ora in vantaggio la Lazio grazie al viaggio di Tare, per quanto riguarda Slimani – secondo Sky Sport – le possibilità sono davvero ridotte al minimo.

L’attaccante algerino è in prestito al Monaco dal Leicester e dunque bisognerebbe accordarsi con due società, oltre ai tempi lunghi dei transfer internazionali. Il nome dell’ultimo minuto potrebbe essere quello di Simone Zaza del Torino. Antonio Conte conosce molto bene il profilo dell’ex Valencia ed è dunque un altro nome da tenere sotto osservazione per l’attacco. Restano comunque da valutare le sue condizioni fisiche: Zaza infatti è attualmente infortunato ed ha saltato molti match per problemi fisici in questa stagione.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!