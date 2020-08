Sky – Se Conte lascia, Ausilio resta: i dettagli dell’intreccio di mercato

E’ una settimana sicuramente particolare per l’Inter. Dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia per 3 a 2, i nerazzurri devono fare i conti con la questione allenatore. Antonio Conte ha esternato tutte le sue perplessità circa una sua permanenza a Milano e domani sarà il giorno della verità in cui andrà in scena il summit con Steven Zhang. Dal suo futuro si saprà di più anche sulla questione legata a Piero Ausilio.

Secondo quanto riportato da Sky, il ds nerazzurro è in cima alla lista della Roma insieme a Fabio Paratici. Tuttavia, in caso di addio di Conte, potrebbe rimanere a Milano. I rapporti tra il tecnico e i dirigenti, con Ausilio e Marotta in primis, non sono proprio idilliaci e una sua partenza potrebbe spegnere definitivamente le voci sul destino dell’attuale ds dell’Inter. Un intreccio di mercato che potrebbe risolversi domani.

