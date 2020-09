Sky – Vidal in arrivo a prescindere da Nainggolan: i possibili scenari per il centrocampo di Conte

Il mercato dell’Inter sta entrando nel vivo. Son diverse le questioni che ruotano intorno ai nerazzurri, sia in entrata che in uscita. Uno dei prossimi acquisti potrebbe essere quello di Arturo Vidal, obiettivo numero uno per il centrocampo di Antonio Conte.

Secondo quanto riferito da Sky, il cileno può arrivare a prescindere dal futuro di Radja Nainggolan. Il belga, rientrato dal prestito dal Cagliari, si giocherà le sue carte e ha la possibilità di riconquistare la fiducia del tecnico leccese. Tuttavia, rimane un giocatore in uscita e il pressing del Cagliari è sempre insistente.

