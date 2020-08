SM – Dalle certezze Tonali ed Emerson alla suggestione Kanté: tutti i nomi in entrata per l’Inter

Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Per la prossima stagione è prevista una mezza rivoluzione, anche se non ci saranno colpi eccessivamente costosi. Antonio Conte, però, ha fatto delle richieste specifiche alla dirigenze nerazzurra, con l’obiettivo di lottare per gli obiettivi più ambiziosi nell’immediato futuro. Ci sono diversi nomi che ruotano intorno alla Benemata, come confermato anche da Sportmediaset.

Gli acquisti praticamente certi per il club di Suning sono quelli di Sandro Tonali ed Emerson Palmieri. Ma non solo, perché nella testa del tecnico leccese c’è l’idea di modificare radicalmente il centrocampo. Oltre al sogno Milinkovic-Savic, ci sono sempre le piste calde che portano a Kanté o Ndombele. Il centrocampista del Tottenham potrebbe rientrare in uno scambio con Skriniar, che piace tanto a José Mourinho.

Per il francese, invece, c’è da considerare la grossa spesa fatta sul mercato fin qui dal Chelsea. Potrebbe aver bisogno di sacrifici e l’Inter rimane attiva su questo fronte. Se parte lo slovacco si punterà tutto su Kumbulla, seguito da tempo da Marotta. Rimane sempre viva la suggestione Vidal, pupillo di Conte e Edin Dzeko per l’attacco, legato anche al futuro di Lautaro Maartinez.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<