SM – Il Psg mette sul piatto 50 milioni per Skriniar! L’Inter ha le idee chiare: ecco la strategia di Marotta

Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Sono tante le questioni che ruotano intorno ai nerazzurri, sia in entrata che in uscita. Una di queste è legata a Milan Skriniar, il cui futuro sembra essere sempre più lontano da Milano. Al momento la squadra che punta forte su di lui è il Psg e in queste ore sarebbe arrivata un’offerta importante.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i francesi avrebbero messo sul piatto 50 milioni di euro per lo slovacco. Da viale della Liberazione, però, fanno sapere che ne servono 70 di milioni. Sarà un tesoretto prezioso per l’Inter da poter reinvestire sul mercato. Qualora Skriniar dovesse lasciare Antonio Conte per quella cifra, infatti, allora Marotta impiegherà tutte le forze per arrivare a Kanté, obiettivo numero uno per il centrocampo.

