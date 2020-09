SM – Kolarov ha accettato l’offerta dell’Inter: affare in dirittura d’arrivo

Sarà il prossimo rinforzo per il mercato dell’Inter. Alexander Kolarov è pronto a sbarcare a Milano e la trattativa è in dirittura di arrivo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il calciatore ha accettato l’offerta dei nerazzurri, che propongono un contratto annuale con l’opzione per il secondo anno. Inizialmente il serbo preferiva due anni di contratto, ma nelle ultime ore è arrivata la scelta definitiva.

L’esterno giallorosso sarà un rinforzo importante per Antonio Conte, che sulle fasce chiede giocatori di qualità. L’ormai romanista, inoltre, potrà essere impiegato anche come terzo di difesa nello schieramento a tre, dando un’importante alternativa al tecnico leccese.

