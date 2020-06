Social – Hakimi saluta il Borussia Dortmund: la firma con l’Inter ad un passo!

Achraf Hakimi ha salutato il Borussia Dortmund con un post su Instagram, ponendo la parola fine alla sua esperienza in giallonero; ora la firma con l’Inter è sempre più vicina.

Ecco le parole di Hakimi: “È arrivato il momento di chiudere un capitolo meraviglioso della mia vita. Dopo due fantastici anni, sono pronto a lasciare questo club che mi ha dato così tanta gioia. Fin dal primo momento, l’attenzione dimostrata nei miei confronti dal club e dalla città è stata meravigliosa. Ora so che scegliere Dortmund due anni fa è stata la scelta giusta”.

Poi, prosegue: “Voglio ringraziare tutti i miei compagni e lo staff per avermi mostrato e dato amore ed affetto in ogni momento. Inoltre, voglio ringraziare i nostri fantastici tifosi, che ci hanno supportato incondizionatamente in ogni partita. Non dimenticherò mai il Muro Giallo, che è semplicemente pazzesco. Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia ed i miei amici per avermi supportato in ogni momenoto. Spero che le nostre strade si rincontreranno un giorno. A presto, Borussia Dortmund!”.