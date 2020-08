Solskjaer saluta Sanchez: “Gli auguriamo ogni bene. E’ un top player e lo dimostrerà”

E’ stata una grande operazione di mercato ed ora si attende solo l’ufficialità. Alexis Sanchez è nuovo giocatore nerazzurro e domani dovrebbe arrivare l’annuncio dell’Inter, come anticipato da Beppe Marotta prima della gara contro il Getafe. Quelle dell’ad nerazzurro sono parole che trovano conferme anche nell’ormai ex tecnico del cileno Ole Gunnar Solskjaer.

Nel post gara tra Manchester United e LASKA, finita 2 a 1 per gli inglesi, l’allenatore dei Reds ha salutato pubblicamente Sanchez: “Auguriamo il meglio ad Alexis, è davvero un top player. Per qualche motivo non abbiamo visto tutto il suo meglio nel nostro club, ma è sicuramente un grande protagonista e gli auguriamo ogni bene. Presto arriverà l’annuncio all’Inter”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<