CM.com – Spal nel baratro senza Fares: spunta un retroscena con l’Inter, prima della rottura del crociato

Forse è anche a causa della sua assenza se la Spal sta trovando così tante difficoltà. Fares da una parte e Lazzari dall’altra davano una sicurezza fuori dall’ordinario alla squadra di Semplici, ma il primo è stato vittima di un gravissimo infortunio ed il secondo è passato alla Lazio. Ora, però, Mohamed Fares ha recuperato dallo stop causato dalla rottura del legamento crociato.

L’esterno sinistro algerino, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe rimanere in Serie A. Nonostante l’imminente retrocessione della compagine ferrarese, infatti, hanno messo gli occhi su di lui sia la Fiorentina che il Torino. Prima dell’infortunio, però, era tutto fatto per un passaggio in nerazzurro: 12 milioni più 3 di bonus, con le firma del contratto interrotta dagli interventi sotto i ferri.

Il treno Inter è passato, ma Fares può consolarsi con il viola o il granata: dove andrà il laterale mancino della Spal?

