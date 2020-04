Sport – Lautaro dice no alla Premier: “La sanzione Champions del City tra i fattori decisivi”

Una prima porta chiusa, in attesa di assalti e conferme rumorose, arriva dalla Spagna. L’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport racconta infatti di un importante “no” da parte di Lautaro Martinez non solo per il Manchester City ma per l’intera Premier League. L’attaccante argentino resta al centro delle riflessioni di mercato del Barcellona che ha scelto il Toro come possibile erede di Luis Suarez al fianco di Messi. In base agli ultimi rumors in arrivo dalla città catalana però, la pista che porterebbe il giocatore in Inghilterra sembra meno praticabile rispetto ai giorni scorsi.

Secondo Sport infatti, Lautaro Martinez non sembrerebbe pronto ad accettare il progetto della Premier League. L’argentino infatti pensa che il campionato inglese non si adatti al meglio a quelle che sono le sue caratteristiche dal punto di vista calcistico. Inoltre, nonostante i Citizens siano disposti a versare la clausola da 111 milioni di euro, il Toro non sembrerebbe convinto dal progetto di Guardiola e rischierebbe, tra le altre cose, di perdere la Champions League per due stagioni. Tutti retroscena importanti quelli raccontati da Sport: una situazione che sembra dunque avvicinare il calciatore al Barcellona anche se, al momento, la pista più attendibile è quella che veste il calciatore ancora di nerazzurro, aspettando il rinnovo.



