Sport – L’Inter chiede Arthur, il Barcellona lo dichiara incedibile

Le continue voci dalla Spagna sull’interesse – ormai confermato – del Barcellona per Lautaro Martinez, non staranno sicuramente facendo piacere alla società del presidente Steven Zhang. Anche oggi dalle parole di Javier Zanetti a Sky Sport è emersa la volontà dell’Inter di trattenere a lungo il Toro.

Il club blaugrana comunque continua a bussare alla porta di Via della Liberazione, cercando di inserire contropartite tecniche che – però – non sono ben viste da Conte e Marotta. La richiesta dell’Inter è chiara: 111 milioni cash. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport c’è un nome però che i nerazzurri hanno chiesto, ed è quello di Arthur.

Il centrocampista brasiliano classe 1996 è stato dichiarato l’erede di Xavi e l’Inter lo ha messo sul tavolo per la trattativa Lautaro. Il Barcellona, di tutta risposta, lo ha dichiarato incedibile: Arthur ha una clausola rescissoria di 400 milioni di euro ed il presidente Bartomeu non ha alcuna intenzione di privarsene.



