Sport – L’Inter passa al contrattacco: Lautaro per Griezmann. Intanto Semedo riflette sul rinnovo

Lautaro Martinez da una parte, Antoine Griezmann dall’altra. Inter e Barcellona lottano sul mercato in vista di una trattativa che si preannuncia complicata e ricca di colpi di scena. La prima pagina del quotidiano spagnolo Sport pone entrambi gli attaccanti, uno accanto all’altro, in un valzer di trattative che coinvolge nerazzurri e blaugrana. La Beneamata punta il dito sull’ex Atletico Madrid per rendere più appetibile l’affare per il Toro, sempre al centro dei pensieri dei catalani.

Intanto, oltre al reparto offensivo, il Barcellona lavora anche sugli esterni. Congelato il rinnovo di Nelson Semedo con i blaugrana: il club offre due anni di prolungamento ma, in caso di “no” da parte del giocatore, i catalani decideranno di metterlo sul mercato.

Questa, nel dettaglio, la prima pagina di Sport.

