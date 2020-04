SportMediaset – Icardi si allontana dalla Juventus: ingaggio elevato, Paratici punta su Milik

Due profili per ridisegnare l’attacco a disposizione di Maurizio Sarri ed un nome, quello di Mauro Icardi, che sembra allontanarsi dai colori bianconeri. Come riportato infatti da SportMediaset, la Juventus sarebbe pronta a virare su Arek Milik, il nuovo nome in pole position per l’attacco della Vecchia Signora.

Il motivo sarebbe infatti relativo all’ingaggio elevato percepito dall’attaccante argentino. La Juventus segue Icardi ormai da tempo ma, soprattutto dopo l’emergenza Coronavirus, i bianconeri sarebbero pronti a rinunciare al giocatore a causa dello stipendio troppo elevato per i parametri societari del club di Agnelli. Un problema, sottolinea SportMediaset, comune anche all’eventuale ritorno in bianconero di Paul Pogba. Più Milik dunque di Maurito per il reparto avanzato di Maurizio Sarri, con il PSG che a questo punto ha la strada spianata in vista del riscatto del giocatore. Cambiano ulteriormente gli scenari di mercato di Inter e Juventus, sempre nel segno di Mauro Icardi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!