SportMediaset – Lautaro, Inter in difesa: 90 milioni più Griezmann e Vidal per l’addio, ma il Barcellona dice no

Lautaro Martinez sempre al centro delle riflessioni di mercato del Barcellona, pronto a strappare il Toro all’Inter. La novità dell’ultim’ora, rilanciata dal quotidiano spagnolo Sport, parla di una nuova trattativa tra nerazzurri e blaugrana per l’attaccante argentino. Secondo quanto raccontato infatti da SportMediaset, nei giorni scorsi la dirigenza interista avrebbe aperto ad un possibile affare con i catalani puntando su due pedine di lusso dell’undici di Setién: Griezmann e Vidal.

Non 111 milioni, cifra troppo alta per il Barcellona, ma 90 da versare nelle casse interiste più il cartellino del cileno ed il prestito dell’attaccante francese. Una richiesta da parte dell’Inter che non è andata a buon fine, questo perché il club catalano non avrebbe aperto alla cessione di Griezmann a titolo temporaneo. Con il solo Vidal da poter inserire nella trattativa, i blaugrana con la cessione di Todibo – informa SportMediaset – pronto a sbarcare in Inghilterra per 20 milioni di euro, sarebbero comunque al lavoro per provare a pareggiare la clausola interista. Lavori in corso ininterrotti a Barcellona per l’affare Lautaro Martinez: potrebbe non bastare, però, la telefonata di Messi, in campo per convincere il suo connazionale a sposare il progetto Barça.

