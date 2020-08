Sylvinho su Messi: “Futuro all’Inter? Deciderà lui, a me piace vedere che batte i record”

Sarebbe davvero l’affare del secolo, ma al momento resta solo un’indiscrezione di mercato. Sul futuro di Lionel Messi circolano diverse voci da tempo e il dato certo è che all’Inter piace e non poco. Come già detto da diverse settimane, Suning ci ha pensato sul serio all’argentino ed è un pensiero che ricorre dall’estate del 2016. Con il contratto in scadenza nel 2021, il fenomeno del Barcellona non ha mai palesato la volontà di lasciare la Spagna, ma questo non frena di certo i sogni dei tifosi nerazzurri.

Del futuro di Messi ha parlato una vecchia conoscenza dei nerazzurri, cioè Sylvinho. Con un passato anche in blaugrana, il brasiliano è stato il vice allenatore di Roberto Mancini tra il 2014 e il 2016 e in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Messi è un sogno dei tifosi nerazzurri. Cosa ne penso? A me piace vederlo felice in campo che fa gol e batte record. Tutto il resto lo deciderà lui”.

