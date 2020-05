Szoboszlai, parla l’agente: “Serie A tra le scelte più probabili. Può diventare un top in Europa”

Intervistato da TMW Matyas Esterhazy, agente di Dominik Szoboszlai e uomo mercato del Salisburgo, ha parlato nello specifico del futuro del giocatore, accostato nel recente passato a diverse big del calcio italiano, tra le quali anche l’Inter che ha mostrato interesse nei confronti del classe 2000.

FUTURO – “Come Haaland? Non stiamo pensando a nomi, se fare un passo più lungo o più breve. Pensiamo solamente alle possibilità, al giusto progetto. Certo, per noi giocare tanto è una necessità. Sceglieremo quello migliorare il più possibile, secondo me Dominik ha la possibilità di essere uno dei migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo”.

ITALIA – “Alla fine della storia la scelta viene fatta dal giocatore. Nella mia idea sia il calcio italiano può essere una buona destinazione. Se il tempo è quello giusto, la Serie A è una delle scelte più probabili, ovviamente”.

PREZZO – “È molto difficile parlare di valore, è definito dal mercato. Ma mai come oggi è instabile, il Coronavirus avrà delle ripercussioni, probabilmente nei prezzi. Sarà complicato definirlo”.



