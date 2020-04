Tagliafico ed il futuro in Serie A: “Un sogno giocare in Italia. Lautaro? Farà grandi cose”

Solo rumors ma alla fine nulla di concreto: Nico Tagliafico è stato un obiettivo per la fascia sinistra dell’Inter la scorsa estate dopo la grande stagione con l’Ajax terminata in semifinale di Champions League contro il Tottenham.

Il difensore argentino ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it del suo futuro e di quello del suo connazionale Lautaro Martinez, viste le tante voci su di lui e sul Barcellona: “È un grandissimo attaccante, la tipica punta agguerrita che non pensa solo a far gol, ma sa aiutare tanto la squadra. Quando ne hai una così, è un plus. È un ragazzo umile, che vuole crescere. Farà grandi cose”.

Sul futuro in Italia: ” Mi piacerebbe? Certo. La Serie A mi ricorda tanto il campionato argentino, non solo a livello tattico, ma anche nell’aggressività che mettono in campo le squadre. Poi argentini e italiani sono simili: negli stadi ci sono più grida, più insulti (ride, ndr). È uno dei migliori campionati del mondo e un giocatore sogna sempre di farne parte”.



