Sky – Tare confessa: “Kumbulla? Mai offerti 30 milioni: non vogliamo snaturarci”

È stato (e probabilmente sarà) un oggetto del contendere per il reparto difensivo della seconda e della terza in classifica, ma ora la Lazio sembra voler allentare la presa: Marash Kumbulla, dunque, potrebbe rientrare nei piani dell’Inter. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, infatti, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare ha parlato proprio del difensore dell’Hellas Verona.

Ecco, dunque, le parole di Tare: “Non sta cambiando la politica della Lazio: non sono cifre vere quelle di Kumbulla, perché non abbiamo mai fatto un’offerta di 30 milioni. Non ci snatureremo, perché il rischio è sempre dietro la porta. Vogliamo fare una squadra competitiva anche in futuro”.

Nonostante le dichiarazioni siano avvenute prima della sconfitta contro il Lecce, le parole di Tare appaiono comunque attuali: “Questo è un momento no: abbiamo avuto tante assenze, che però non devono essere un alibi. Questo gruppo merita rispetto: sta lottando per qualcosa di molto importante e finché ci sarà speranza lotteremo. Siamo la squadra più organizzata, ma livello di calendario siamo stati svantaggiati: non è una scusa ma un’analisi. Giocare anche due ore dopo cambia tanto”.

