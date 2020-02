The Sun – Guardiola rivoluziona la difesa: nel mirino c’è Skriniar!

Concluso da poco il mercato di gennaio, le voci sui possibili trasferimenti non si placano mai. Questa volta arriva direttamente dall’Inghilterra, ed è The Sun a far spaventare l’Inter: come riporta il quotidiano infatti il Manchester City è pronto ad una vera e propria rivoluzione per l’assetto difensivo della squadra nella prossima stagione.

Per giugno infatti il tecnico Pep Guardiola ha messo nel mirino diversi difensori e tra questi c’è il nerazzurro Milan Skriniar. Nonostante una stagione non esaltante per via del cambio modulo, il numero 37 slovacco – capitano nell’ultima gara dell’Inter – resta comunque uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. Il club nerazzurro ha più volte però rifiutato offerte per il difensore, che vuole diventare una colonna portante della squadra per il futuro.



