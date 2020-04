The Sun – Smalling saluta e la Roma punta tutto su Vertonghen: nel mirino anche Pedro del Chelsea

Un rinforzo in difesa ed una pedina in attacco per rinforzare la rosa del tecnico Fonseca. La Roma lavora sodo in vista del mercato estivo e, come raccontato da The Sun, avrebbe messo nel mirino anche un obiettivo dell’Inter. Si tratta infatti di Jan Vertonghen, in uscita dal Tottenham a parametro zero che arriverebbe nella capitale insieme all’ex Barcellona Pedro, pronto all’addio al Chelsea.

Nello specifico, la Roma sarebbe pronta a spingere per il centrale degli Spurs soprattutto dopo le ultime novità relative a Chris Smalling. Il difensore di proprietà del Manchester United, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, sembrerebbe destinato al rientro tra le fila dei Red Devils. Per sostituirlo, i giallorossi avrebbero scelto di puntare su Vertonghen, provando così a vincere la concorrenza delle inseguitrici. L’Inter segue con attenzione le vicende relative al giocatore, per nulla convinto dal rinnovo di un anno offerto dalla società degli Spurs.

