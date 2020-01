TMW – Il Napoli torna su Politano: è sfida con il Milan

Non è sicuramente una stagione facile questa per Matteo Politano: l’esterno ex Sassuolo – acquistato dall’Inter definitivamente in estate – sta trovando pochissimo spazio con Antonio Conte per via del modulo che non esalta le sue caratteristiche. L’esterno nerazzurro è dunque in uscita ed il club nerazzurro è pronto ad ascoltare le offerte.

Negli ultimi giorni – ed in particolare nella giornata di ieri – si è parlato del forte interessamento da parte del Milan per Politano: con i rossoneri, stando ai roumors di mercato, si è parlato di uno scambio alla pari con il centrocampista ivoriano Franck Kessie. Secondo Tuttomercatoweb.com oggi ci sarebbe stato un nuovo inserimento da parte del Napoli: il club partenopeo sta tentando quindi nelle ultime ore il sorpasso nei confronti del Milan.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!