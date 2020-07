TMW – Inter, per la difesa spunta Ginter: la sua duttilità ha stregato Antonio Conte

L’Inter è impegnata sempre sul mercato. Marotta, infatti, è in cerca in giro per il mondo di affari importanti che possano alzare l’asticella della rosa di Antonio Conte. Nella testa dell’ad nerazzurro c’è la volontà di regalare al proprio tecnico giocatori di livello, soprattutto nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, nel taccuino del dirigente è finito Matthias Ginter, forte difensore centrale del Borussia Monchengladbach.

Il tedesco vanta 29 presenze con la nazionale tedesca, con cui ha condiviso la vittoria del Mondiale nel 2014, diventando anche un pupillo di Low. Calciatore molto duttile, in grado di giocare in una difesa a tre o a quattro, ma anche come mediano o terzino. Su di lui la concorrenza è forte, perché il centrale classe ’94 piace a mezza Europa. I nerazzurri, in attesa di capire gli sviluppi su Kumbulla, seguono con attenzione Ginter, considerato un tassello ideale per la difesa a tre di Conte.

