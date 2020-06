TMW – Sensi, gli infortuni mettono in allarme l’Inter: il riscatto non è più una certezza

L’Inter si prepara alla sfida di domenica e Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi sulla formazione. Le notizie che arrivano dall’infermeria non sono di certo positive per il tecnico nerazzurro, visto l’infortunio odierno di Stefano Sensi. Un problema ai flessori della coscia destra, che inizia a far pensare molto la dirigenza nerazzurra. Sì, perché quello del centrocampista classe ’95 è l’ennesimo infortunio, dopo una stagione altalenante caratterizzata da belle giocate e da troppi guai fisici.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la squadra di Suning starebbe valutando la condizione fisica del giocatore in vista della prossima finestra di mercato. La Beneamata deve versare 20 milioni di euro nelle casse del Sassuolo per esercitare il riscatto, che ad inizio stagione sembrava una questione di formalità. Ora, dopo l’ennesimo stop del centrocampista, la dirigenza avrebbe rivalutato la propria posizione, considerando anche il grande obiettivo di mercato Sandro Tonali e il possibile ritorno in nerazzurro di Radja Nainggolan. Il futuro di Sensi è tutto da scrivere e l’Inter sembra essere intenzionata a chiedere uno sconto alla società di Squinzi rispetto alla somma pattuita.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!