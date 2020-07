CdS – Su Tonali l’Inter è fiduciosa, Juventus lontana dal giocatore

Inter–Juventus è una sfida che non si gioca solo in campo ma anche sul mercato. Le due società sono probabilmente le più attive in questa sessione e le più attraenti per giocatori di livello in Italia. Il prossimo colpo in canna per l’Inter potrebbe essere Sandro Tonali. La concorrenza con la Juventus sembra non esserci mai stata, in quanto anche l’agente del giocatore, Beppe Bozzo, è sempre stato a stretto contatto con Marotta. Secondo quanto scritto sul Corriere dello Sport, lo stesso centrocampista, classe 2000, preferirebbe continuare il suo processo di crescita alla corte di Conte, dove probabilmente avrebbe più continuità e spazio.

Se con il giocatore sembrerebbe esserci una bozza di accordo, le cifre dell’operazione con Cellino sono ancora da stabilire. La prima offerta dell’Inter sembra essere stata intorno ai 30 milioni più bonus, lontana dalla richiesta del Presidente del Brescia. È lecito aspettarsi manovre di disturbo da parte dei bianconeri, ma è anche lecito capire che probabilmente tali rimarranno.

