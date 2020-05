Mercato – Tonali, Juventus in vantaggio sull’Inter: sono due i fattori, ma i nerazzurri sono in corsa

Prendete le parole di Piero Ausilio di oggi pomeriggio – specie quelle su Sandro Tonali – e, almeno per ora, mettetele in stand-by: il ds nerazzurro ha deciso di non esporsi troppo su nessuno dei calciatori sui quali è stato interpellato – tra gli altri anche Vidal e Cavani, mentre a Werner ha sbattuto la porta in faccia – e anzi, a tratti è sembrato chiudere un po’ a tutti: ma in realtà, almeno per quanto riguarda la situazione relativa al centrocampista del Brescia, questa sembra essere un attimo diversa. E il punto, questa sera, lo ha fatto Sportitalia.

Per Tonali – e questo è chiaro sin dal primo giorno – il duello è tutto tra Juventus e Inter. Con i bianconeri momentaneamente in vantaggio, nella misura in cui a fare la differenza – sempre secondo la sopra citata emittente – sarà chi si è mosso per prima: circostanza, questa, che vede quindi la Juve col muso avanti. La società bianconera ha fatto uno scatto ed è uscita allo scoperto, i nerazzurri hanno manifestato interesse ma non sono in una situazione di pressing totale, pur rimanendo in corsa. A fare la differenza, poi, saranno anche le politiche che le due società adotteranno a centrocampo: la Juventus rivoluzionerà, l’Inter ritoccherà. Potrebbe non essere un dettaglio da poco.

