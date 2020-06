TS – Tonali in pole position sui talenti della Fiorentina: i motivi legati al forte interessamento nerazzurro

Qualche mese fa, gli obiettivi primari del mercato nerazzurro sembravano essere senza alcun dubbio i due fari della Fiorentina: Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Nonostante l’interessamento congiunto della Juventus, la dirigenza della Beneamata sembrava disposta a tutto per portare ad Appiano Gentile i due viola. Ora, come riportato da Tuttosport, le attenzioni sono tutte per Sandro Tonali.

I motivi alla base di questo pressing insistente per il numero 4 del Brescia sono sicuramente di carattere anagrafico: 20 anni lo scorso 8 maggio, un comparto tecnico invidiabile e ampi margini di miglioramento. In secondo luogo, le caratteristiche di Tonali si plasmano alla perfezione all’assetto tattico di Antonio Conte; come dimostrato nelle Rondinelle, è un vero e proprio tuttocampista: sa dare il proprio contributo sia in mediana che in cabina di regia o da mezzala.

Inoltre, può fare il titolare o essere una riserva di lusso; ha una visione di gioco invidiabile ed è uno specialista sui calci piazzati. Tonali è il caleidoscopio ideale per il centrocampo dell’Inter: ecco perché i nerazzurri puntano così tanto su di lui.

