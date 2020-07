La Stampa – Tonali subito titolare in caso di arrivo? Dipende tutto da Brozovic ed Eriksen

Attraverso le ultime indiscrezioni di mercato, inizia a delinearsi quella che sarà l’Inter del futuro. Uno dei nomi che ormai è accostato ai nerazzurri da diversi mesi non può che essere quello di Sandro Tonali, destinato a lasciare il Brescia dopo la retrocessione in Serie B; il centrocampista delle Rondinelle, secondo quanto riportato da La Stampa, potrebbe addirittura arrivare a Milano come titolare in mezzo al campo.

Questa, infatti, sarebbe la strategia di Antonio Conte, ma tutto dipende dalla situazione legata a Marcelo Brozovic: lo scenario di Tonali titolare, infatti, sarebbe possibile solamente nel caso in cui il croato venisse ceduto. Inoltre, l’utilizzo di Tonali in regia sarebbe l’opzione più adatta per proteggere Christian Eriksen, il quale non dovrebbe ripiegare troppo dalla trequarti in fase di palleggio.

