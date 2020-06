Mercato – Il Tottenham si sfila dalla corsa per Zaniolo: l’Inter è interessata, ma l’obiettivo non è semplice

Che all’Inter piaccia Nicolò Zaniolo non lo scopriamo certo oggi: ma è oggi che si è appreso, da un retroscena pubblicato stamane su la Repubblica, che i nerazzurri avrebbero recentemente fatto un sondaggio per il gioiellino di casa Roma, offrendo in cambio Radja Nainggolan – che tornerà a Milano dal prestito al Cagliari – e che la Roma avrebbe comunque rifiutato. L’Inter è comunque interessata, non è detto che non possa rifarsi sotto. Intanto, però, dall’Inghilterra, c’è chi ha deciso che non si rifarà sotto più per il calciatore: è il Tottenham di José Mourinho.

A scriverlo è il Daily Star nella sua edizione odierna online. Secondo il quotidiano britannico, la Roma rimane arroccata sulla sua richiesta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro): una cifra che, non dovesse subire ritocchi verso il basso, diventerebbe proibitiva per gli Spurs, che al momento hanno deciso di non partecipare all’eventuale asta per il calciatore dopo aver fatto dei tentativi anche l’estate scorsa, offrendo ai giallorossi anche il cartellino di Toby Alderweireld. E’ una questione economica, certo, ma anche tenica e tattica: perché Mourinho vorrebbe un elemento più difensivo e Zaniolo non è certamente quel tipo di calciatore. L’Inter, intanto, è interessata e non è la sola: ma non sarà semplice.

