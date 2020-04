TS – Anche il Torino su Tsimikas: l’Inter non pressa ma punta in alto per la fascia

Spunta anche il Torino tra le pretendenti per Konstantinos Tsimikas. L’Inter segue l’esterno dell’Olympiacos da ormai diverse settimane anche se, come raccontato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero scelto di allentare la presa sul calciatore per virare verso lidi più importanti in chiave internazionale.

Ed ecco che il club granata di Cairo è già pronto ad inserirsi nella corsa a Tsimikas per rinforzare la fascia granata, puntando così su un profilo giovane e duttile, capace di reinventarsi sia come terzino sia come esterno di centrocampo. Al momento però il Napoli resta in pole position per il giocatore, tra i desideri di Giuntoli in vista della prossima stagione. E per una pretendente che guadagna terreno nello scatto verso l’esterno, il Torino, ce n’è un’altra che scivola via: è l’Inter di Antonio Conte che, al momento, non sembra intenzionata a spingere per il 23enne dell’Olympiakos.

