TS – Asse Milano-Firenze molto caldo: fine settimana importante per il futuro di Dalbert e Biraghi

Sarà un mercato movimentato per tante squadre, in particolare per l’Inter. A tenere banco ci sono varie situazioni per i nerazzurri, tra affari già conclusi e possibili trattative. In particolare, Marotta è al lavoro su tanti movimenti, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questo fine settimana sarò importante sul fronte Biraghi-Dalbert. I dirigenti nerazzurri sono in continuo contatto con i viola e l’obiettivo è quello di prolungare i prestiti dei due esterni per un’altra stagione. Il brasiliano era arrivato a Firenze la scorsa estate in prestito secco, mentre l’azzurro ha un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Nel frattempo la Fiorentina ha messo gli occhi da tempo anche su Radja Nainggolan. Il Ninja piace tanto a Iachini, anche se Di Francesco potrebbe forzare la mano per farlo per trattenerlo a Cagliari. Il club di Commisso sfrutterà l’occasione degli esterni per prendere informazione anche sul centrocampista belga, poiché il ‘sogno’ del ritorno in viola di Borja Valero sembra sfumare sempre più. Lo spagnolo, infatti, rinnoverà per un altro anno con l’Inter.

