TS – Atalanta su Esposito, c’è la richiesta ufficiale. L’Inter non lo cede a titolo definitivo

E’ uno tra gli attaccanti più interessanti della Serie A. Nonostante la sua giovanissima età, Sebastiano Esposito ha fatto vedere grandi giocate con la maglia dell’Inter nel nostro campionato e in Champions League, che hanno attirato le attenzioni di club importanti. E’ da giorni ormai che si parla di un forte interessamento dell’Atalanta sul gioiello classe 2002 ed ora sembra essere arrivato un affondo decisivo. Come riportato da Tuttosport, infatti, il club bergamasco avrebbe fatto una richiesta ufficiale ai nerazzurri, cercando di regalare a Gasperini uno dei talenti più brillanti in circolazione.

La squadra della famiglia Percassi vorrebbe intavolare una trattativa simile a quella che portò Pinamonti al Genoa. L’Atalanta è molto attenta a questo tipo di operazioni, considerando che ogni anno lancia spesso dei gioielli che fanno poi le fortune del club. La posizione dell’Inter, tuttavia, è piuttosto ferma: il giocatore non si cede a titolo definitivo. Su di lui è forte l’interesse anche della Fiorentina, che potrebbe chiedere il ragazzo nell’operazione Chiesa. Il calciatore viola infatti è molto corteggiato da Antonio Conte, e quella di Esposito potrebbe essere una figura strategica per arrivare al ragazzo.

