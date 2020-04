TS – Conte disegna il mercato grazie al nuovo Eriksen: due frecce o un top class in mezzo per l’Inter

Dalle decisioni di Antonio Conte sul futuro di Christian Eriksen potrebbero nascere gli ultimi dettagli in vista del mercato dell’Inter. Come riportato infatti da Tuttosport, i nerazzurri andranno a muoversi in chiave trattative anche in base alle scelte dell’allenatore interista sulla collocazione tattica del danese, sempre più al centro del progetto della Beneamata.

Due le strade ad occupare i discorsi di Beppe Marotta in vista della nuova finestra dedicata alle trattative. La prima vede la presenza di un centrocampista di muscoli, inserimenti e quantità. Tra i nomi citati dal quotidiano sportivo, il migliore abbraccia il profilo di Paul Pogba, al centro dei pensieri dei top club europei. L’altra faccia della medaglia vede invece l’Inter costretta a fare i conti con delle dinamiche di mercato diverse che, in caso di nuova rivisitazione tattica del danese, andrebbero a spingere i nerazzurri verso l’acquisto di due frecce in corsia per Conte, ovvero Marcos Alonso e Federico Chiesa. Eriksen è stabile al centro della Beneamata e la chiave tattica dell’ex Spurs potrebbe, a questo punto, scrivere le nuove pagine del mercato interista.