TS – Difesa, non solo Kumbulla: per il dopo Skriniar fari puntati su Izzo

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo. Per i nerazzurri sono diversi gli obiettivi in entrata e Marotta è al lavoro per accontentare Antonio Conte nelle sue richieste. La difesa è un reparto che sicuramente subirà dei cambiamenti, con Milan Skriniar indiziato numero uno a lasciare la squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero un paio di alternative nel suo ruolo.

L’obiettivo numero uno è Kumbulla dell’Hellas Verona, ma non solo. Qualora il difensore italo-albanese non dovesse arrivare, l’Inter tiene i fari puntati su Armando Izzo. Il centrale del Torino è un pupillo del tecnico leccese, che lo fece esordire anche in Nazionale e il club di Suning potrebbe riaprire i discorsi in caso di necessità.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<