TS – Duello Inter-Juve per Tonali. Cellino fissa il prezzo: servono 50 milioni

Continua forte il pressing per Sandro Tonali, gioiello del Brescia e della Nazionale Italiana U21. In particolare, Inter e Juventus avrebbero puntato decisi su di lui e stanno studiando le mosse da fare per garantirsi un vantaggio sul calciatore, individuato come uomo ideale per il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente Cellino avrebbe fissato il prezzo senza sconti: servono 50 milioni cash. Una cifra decisamente importante vista anche l’età del talento classe 2000, che ha dimostrato di avere quelle caratteristiche uniche che ricordano Andrea Pirlo.

I contatti con il suo procuratore Beppe Bozzo sono avviati da tempo, sai da parte dell’Inter che della Juventus. Per il 19enne lodigiano, che in questa stagione ha collezionato 24 partite e 1 gol, si prospetta un’estate molto calda, con Paratici e Marotta che faranno di tutto per portarlo alla corte di Sarri e Conte.



