TS – Il futuro di Icardi è un rebus: no al PSG, ma ora la Juventus vira su Milik

Un nome già inseguito in passato e che torna di moda per i sogni ed i gol della Juventus. I bianconeri non mollano la pista che porta a Mauro Icardi, sempre al centro dei pensieri di Paratici in zona offensiva, con l’interrogativo Higuain da risolvere e l’alternativa Milik più facile da raggiungere. Come raccontato da Tuttosport serviranno 85 milioni da parte del PSG per acquistare l’argentino nel caso in cui dovesse firmare con un’altra squadra italiana, la Vecchia Signora appunto.

La Juventus dovrà attendere le mosse di Leonardo anche se, come sottolineato dal quotidiano, Icardi sarebbe già convinto di aver concluso la sua parentesi a Parigi, puntando così al ritorno in Italia. Solo un clamoroso cambio di allenatore potrebbe far vacillare le sue certezze ma, nel complesso, la Juventus sembra pronta a muoversi in direzione Milik per accelerare le trattative ed assicurarsi un cannoniere. Da Napoli non filtrano segnali incoraggianti in merito al rinnovo ed i bianconeri attendono il via libera per poter scattare, puntando sul polacco. Sempre più confuso il futuro di Mauro Icardi che, tra PSG e Juventus, attende di conoscere il suo futuro.

