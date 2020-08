TS – Il PSG piomba su Skriniar! L’Inter chiede Leandro Paredes: la situazione

Non sarà un mercato di spese folli, come sottolineato nell’incontro tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte. Molto ruota intorno alle cessioni, utili per ricavare un tesoretto importante da investire poi in entrata. Tra i calciatori in uscita c’è Milan Skriniar, ai margini del progetto del tecnico e che piano piano è sceso nelle gerarchie del reparto difensivo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, su di lui è forte l’interesse del Psg, con Leonardo che fa pressing per portarlo a Parigi.

Su questo fronte l’Inter sarebbe uscita allo scoperto e avrebbe chiesto un calciatore ai francesi: Leandro Paredes. L’argentino è considerato un esubero dal suo club e Conte lo considera un jolly importante per il suo centrocampo, reparto che verrà probabilmente rivoluzionato. Per l’argentino 26enne Marotta starebbe lavorando per avere un conguaglio economico in uno scambio con lo slovacco: l’obiettivo dell’ad nerazzurro è quello di ricavare 20-30 milioni di euro, ma ci sarà da convincere i francesi.

