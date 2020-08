TS – Inter, dal sogno Messi all’addio di Vecino: tutti i movimenti che ha in mente Conte

L’Inter è al centro di varie questioni di mercato e per la prossima stagione è prevista una vera e propria rivoluzione. Antonio Conte ha chiesto rinforzi per la propria rosa e Marotta è pronto ad accontentarlo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, nel prossimo anno la formazione nerazzurra ruoterà attorno a Christian Eriksen e le operazioni che verranno fatte saranno in funzione del suo impiego ottimale.

Oltre a coltivare il sogno Messi, il tecnico leccese ha chiesto muscoli per il centrocampo. In questa stagione troppe volte in mezzo al campo sono stati ‘spremuti’ Gagliardini e Barella ed ora servono rinforzi. Ecco perché quello di Ndombele è un nome caldo, considerando che ci sarà in uscita Matias Vecino. L’uruguaiano, infatti, piace molto all’Everton e l’Inter non lo considera incedibile. Un nuovo tassello molto probabilmente sarà Sandro Tonali, che da tempo ha detto sì nel vestire nerazzurro. A centrocampo, quindi, si prevedono movimenti importanti, perché Conte chiede rinforzi e la società è pronta ad accontentarlo.

