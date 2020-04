TS – Inter, già scritto il futuro di Godin: United e Tottenham studiano l’assalto

L’adattamento mancato nella retroguardia a tre proposta da Antonio Conte ha minato certezze e garanzie costruite nel tempo, contribuendo a dei riflettori sempre più spenti e ad una parentesi nerazzurra quasi sfocata. Diego Godin non sembra essere riuscito a lasciare il segno all’interno del mondo Inter. Non è bastata l’esperienza internazionale acquisita tra Uruguay ed Atletico Madrid per provare a reinventarsi esterno di un reparto che lo ha sempre visto al centro, in un ruolo con meno campo da coprire e con un compagno in più ad arricchire la linea.

Tuttosport sottolinea il mancato impatto del centrale con la sua parentesi nerazzurra, tracciando anche quello che sarà un futuro a questo punto inevitabile, ovvero l’addio a fine stagione. L’Inter infatti non può permettersi di tenere in panchina un giocatore con un ingaggio da 6,4 milioni lordi, tra i primi trenta della massima serie. Per questo sembrano intensificarsi le voci che vedono Godin l0ntanto dai nerazzurri, con Manchester United e Tottenham che nelle scorse settimane hanno già scelto di farsi avanti per sondare il terreno. Una parola fine che appare già scritta con l’Inter, ad un solo anno di distanza dal suo arrivo. Fatale l’adattamento ed il nuovo modulo di Conte per Diego Godin, l’ex colchonero con la valigia di nuovo pronta.

