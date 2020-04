TS – Inter, idea Kean se parte Lautaro: 25 milioni per strapparlo all’Everton

Una terza strada legata alle opzioni in attacco che sembra stuzzicare i dirigenti interisti. Secondo quanto riportato infatti da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino del proprio attacco anche Moise Kean. L’attaccante dell’Everton, acquistato dai bianconeri della Juventus in estate per 30 milioni, è pronto a lasciare l’Inghilterra dopo una parentesi decisamente non esaltante e condita da un solo gol a referto. 26 gare giocate e solo 7 da titolare per l’azzurro classe 2000, assistito da Raiola ed al lavoro per rientrare in Italia.

In caso di partenza di Lautaro, i nerazzurri avranno a disposizione diverse strade per ridisegnare il proprio attacco. La prima porta ai parametri zero ed alla coppia Mertens-Giroud, con i 111 milioni incassati destinati a rinforzare altri reparti, dalla fascia al centrocampo. La seconda via regala invece nomi importanti sul territorio europeo, da Aubameyang a Werner passando per Martial e Jovic. Profili più dispendiosi questi per la Beneamata che, in caso di affari a zero, potrebbe scegliere di regalarsi Kean per il proprio attacco, puntando così su un giovane di grandi speranze e pronto all’esplosione definitiva.

Il padre del ragazzo ha rivelato in diverse interviste la fede nerazzurra di Moise, motivo in più per spingerlo alla Beneamata. I rapporti tra Marotta e Raiola inoltre sono ottimi ed il superprocuratore spinge per chiudere un affare con l’Inter che manca da un po’ di anni. Il club interista andrebbe a spendere circa 25 milioni di euro per un giocatore che rappresenta, per caratteristiche fisiche, la pedina ideale per l’attacco di Conte. I nerazzurri studiano le nuove mosse ed inseriscono tra i desideri anche il nome di Moise Kean.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!