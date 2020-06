TS – Inter, per l’attacco si punta Aubameyang o Lacazette. Vecino pedina di scambio?

L’Inter in queste ore si sta muovendo sul mercato e lo sta facendo con decisione. Per il reparto offensivo, in attesa di capire il destino di Lautaro Martinez, c’è sempre Edinson Cavani in pole position, ma Marotta non vuole perdere tempo. I dubbi dell’uruguaiano, infatti, hanno indotto l’amministratore delegato nerazzurro a guardare in casa Arsenal, soprattutto ai profili di Aubameyang e Lacazette. Il francese, in particolare, ha le caratteristiche ideale per affiancare Lukaku e la squadra di Suning vuole arrivare prima di tutti su di lui.

Secondo Tuttosport, l’Inter potrebbe agevolare la trattativa inserendo delle pedine di scambio. Il nome più gettonato è quello di Matias Vecino, che piace a vari club, soprattutto all’estero. Il Valencia nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio e l’Everton lo sempre seguito, ma la squadra di Antonio Conte sembra che voglia utilizzarlo per arrivare ad uno degli attaccanti dei Gunners. La sua cessione, oltretutto, porterebbe ad una importante plusvalenza, considerando che l’Inter lo valuta circa 20-25 milioni di euro.

