TS – Inter su Morata, ma c’è il nodo ingaggio: l’operazione è legata al destino di Lautaro

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo ormai da diverse settimane. Per quanto riguarda il reparto offensivo, i nomi che si fanno sono diversi e fanno sempre un certo rumore. Dopo le voci insistenti su Cavani, infatti, da giorni si parla di un nuovo possibile attaccante per i nerazzurri, cioè Alvaro Morata. Lo spagnolo, che è in prestito all’Atletico Madrid dal Chelsea, sembra essere al momento il nome in cima alla lista di Antonio Conte, che per la prossima stagione vuole una rosa più competitiva possibile.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un grosso ostacolo per i nerazzurri è l’ingaggio del giocatore. A Madrid, infatti, percepisce circa 10,5 milioni di euro, una cifra decisamente importante e il suo futuro è fortemente legato a quello di Lautaro Martinez. Ausilio e Marotta stanno aspettando di capire il destino del Toro, seguito ormai da mesi dal Barcellona e Morata potrebbe essere il sostituto ideale. L’allenatore dell’Inter lo conosce molto bene e, secondo il quotidiano nazionale, sarebbe pronto a chiedere un grande sforzo economico alla società per il suo contratto.

