TS – Inter, Vidal sempre più vicino: pista Juve congelata grazie ad Arthur

Sembra complicarsi la pista che porta ad Arturo Vidal per la Juventus. Come raccontato infatti da Tuttosport, i bianconeri sarebbero al lavoro per centrare l’assalto ad Arthur del Barcellona. La valutazione si avvicina ai 60 milioni di euro ed è simile alla cifra richiesta dai bianconeri per il profilo di Miralem Pjanic. Lo scambio alla pari rappresenta l’operazione migliore per entrambe le società, con il nome di Vidal che a questo punto rischia di avvicinarsi ulteriormente ai colori dell’Inter.

Il Barcellona, nell’assalto a Pjanic, preferirebbe infatti ragionare su uno scambio alla pari piuttosto che inserire contropartite come Vidal o Rakitic che necessitano di un conguaglio per pareggiare le richieste bianconere. Per questo motivo il profilo del cileno non sembra orientato verso la pista che porterebbe ad un eventuale ritorno a Torino. Dalla Spagna, il quotidiano Sport ha rilanciato gli ultimi avvicinamenti dell’ex Bayern Monaco all’Inter, con Antonio Conte pronto a riabbracciarlo nella sua nuova avventura italiana. Guadagna percentuali la strada interista per l’affare Vidal: Juventus in ombra, distratta da Arthur.

