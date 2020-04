TS – Kumbulla ha detto ‘sì’: l’Inter si fionda sul baby difensore e pensa anche al prestito

Sarà con ogni probabilità uno dei primi acquisti per il reparto difensivo dell’Inter di Antonio Conte: Marash Kumbulla ha scelto i colori nerazzurri declinando l’offerta del Napoli. Il difensore albanese vuole vestire la maglia interista e sarà un innesto importante per la rosa della Beneamata. Come riporta Tuttosport infatti, sembra ormai tutto scritto per l’arrivo di Kumbulla a Milano, valutato 30 milioni dal Verona al quale andranno – con ogni probabilità – Dimarco e Salcedo.

Con Skriniar e D’Ambrosio però ad agire sul centro-destra non è escluso – si legge – una sua permanenza per un altro anno agli ordini di Juric. Il difensore albanese è un classe 2000 ed un altro anno di esperienza da titolare potrebbe giovargli e non poco.



