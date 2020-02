TS – Lautaro-Barcellona, affare da 150 milioni. L’Inter studia le contropartite, il sogno…

Il Barcellona non si ferma e vuole Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è entrato nel mirino dei blaugrana grazie anche al “via libera” di Lionel Messi, suo compagno in Nazionale, e non mollerà facilmente la presa. La resistenza del club nerazzurro al momento c’è ed è forte ma la clausola di 111 milioni entro il 15 luglio pesa come un macigno.

Come riporta Tuttosport però l’affare tra Inter e Barcellona dovrebbe essere superiore ai 111 milioni della clausola: l’operazione infatti si aggirerebbe intorno ai 150 milioni con i catalani pronti a mettere sul piatto qualche contropartita. Il sogno dei nerazzurri resta ovviamente Griezmann (anche se con un ingaggio troppo alto), il Barcellona invece offre Todibo, Arthur e Alena. Beppe Marotta si è già trovato di fronte ad una situazione del genere in casa Juventus con Paul Pogba: l’agente Beto Yaqué sarà l’anello fondamentale della catena.



