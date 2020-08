TS – Lo scambio Ndombele-Skriniar entra nel vivo: contatti continui tra Inter e Tottenham

L’Inter è alle prese con il finale di stagione, dopo aver blindato la seconda posizione in campionato con la bella vittoria per 2 a 0 contro l’Atalanta. Mercoledì ci sarà la delicata sfida contro il Getafe, che rappresenta una gara da dentro o fuori per gli uomini di Antonio Conte, a caccia del primo trofeo in nerazzurro. A far rumore, però, è sempre il mercato, dove il club di Suning è protagonista su più fronti. In queste ore, infatti, si fa sempre più caldo lo scambio con il Tottenham Skriniar-Ndombele e Marotta è al lavoro da giorni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il contatto tra le due società è sempre più vivo. In queste ore ci sono state diverse telefonate, a conferma che la trattativa sta entrando nel vivo e le due squadre vogliono fare sul serio. Il centrocampista francese classe ’96 è in cima alla lista del tecnico leccese, che chiede muscoli per il suo centrocampo. Il difensore slovacco, al contrario, è sceso dalle gerarchie e a fine stagione potrebbe essere rimpiazzato da Kumbulla. I prossimi giorni saranno decisivi, con lo scambio che prende il decollo.

