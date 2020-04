TS – Per Pogba c’è l’apertura del Manchester United: rapporti con Marotta decisivi

Paul Pogba non è più un sogno impossibile: il mercato non è mai stato scontato ma ora l’Inter ha alle spalle una società ed un progetto all’altezza dei top club europei, ed anche la gestione del “caso” Lautaro Martinez lo ha dimostrato. Certo, da qui a dire che alla fine il Polpo arriverà ce ne passa, ma già tornare a vedere i colori nerazzurri accostati a campioni del genere non fa altro che piacere.

Come riporta Tuttosport infatti l’Inter è in piena corsa per Pogba insieme alla solita Juventus, al PSG ed al Real Madrid. I rapporti tra Marotta e Woodward potranno fare la differenza, soprattutto in un mercato del genere in cui – si legge – i colpi da 100 e più milioni di euro saranno impossibili. Ecco che dunque i buoni rapporti tra nerazzurri e Manchester United – che vuole liberarsi del peso di Pogba – potranno fare la differenza intavolando uno scambio all’altezza.



