TS – Pogba lascerà lo United in estate: no al rinnovo e via al valzer degli scambi

Paul Pogba lascerà il Manchester United in estate. Questa l’indiscrezione lanciata dal Manchester Evening News e rilanciata anche da Tuttosport che sottolinea come il club inglese ed il giocatore abbiano scelto di non esercitare il rinnovo del contratto, dal 2021 al 2022. Un addio che dunque sembra già scritto per il francese, con i Red Devils che non vorranno rischiare di perdere il talento a parametro zero e che saranno pronti a lasciarlo partire ad agosto, in base anche a quando finirà la stagione.

Inter, Juventus, Real Madrid e PSG lo seguono, con insistenza e senza nascondersi troppo. Le richieste del presidente dello United Woodward restano alte ma sul fronte italiano si lavora soprattutto in ottica scambi, per rendere meno esosa la spesa. Douglas Costa o Alex Sandro dalla Juventus. Lucas Vazquez, Odriozola e James Rodriguez in chiave Real Madrid o anche Di Maria e Draxler per il PSG. L’Inter al momento non sembrerebbe pronta a piazzare sul piatto contropartite in cambio del francese, ma Zhang e Marotta tengono d’occhio la pista che porta al centrocampista alla luce anche di un nuovo rapporto con Raiola che potrebbe colorare di nerazzurro il grande colpo. Tutti vogliono Paul Pogba, ed il Manchester United senza rinnovo è già pronto ad incassare.

